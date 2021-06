Pirlo, Pogba, Coman… e ora Calha? Tutti i colpi a parametro zero di Marotta

La Redazione24

,

lunedì 21 Giugno 2021.

Pirlo, Pogba, Coman… e ora Calha? Tutti i colpi a parametro zero di MarottaMarotta stringe per Calhanoglu ed è pronto a portarsi a casa l’ennesimo parametro zero di lusso della sua carriera da dirigente, tra Juventus e Inter. Molti colpi vincenti, alcuni anche straordinari, e qualche flop

