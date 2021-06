Relitto da due anni adagiato nel mezzo della riserva marina tra Crotone e Isola, interviene Giovanni Procopio

Giovanni Procopio già consigliere comunale

La Redazione

Crotone,

lunedì 21 Giugno 2021.

Ad oltre 7 mesi dal mio precedente comunicato e appello per la rimozione del relitto che ormai da due anni adagiato nel mezzo della riserva marina al confine tra Crotone e Isola capo Rizzuto e precisamente nel la località Campione nel comune di Crotone , ormai con l’inizio della stagione e delle vacanze estive specie per chi ha la fortuna di farle in barca si ritrover l ennesimo panorama della scorsa estate , che non solo deturpa il territorio ma sicuramente ha inquinato tutta la zona circostante con la fuoriuscita di carburante e che sta minacciando l’ habitat di questo pezzo di costa incontaminato , uno dei pochi rimasti.

Come sempre e sempre pi spesso in questa nostra comunit si fanno proclami e si sponsorizzano anche le potenzialit , peccato che si fanno solo parole i fatti e le questioni rimangano al palo senza fare nulla per salvaguardare e difendere il territorio, la nostra unica e vera risorsa che nessuno ci pu sottrarre , ma se non lo difendiamo e lo proteggiamo noi inutile continuare a parlare del nostro territorio come territorio a vocazione turistica.

Ora che a Crotone ha il tanto e desiderato cambiamento io mi auguro che chi di dovere faccia rispettare questo territorio senza fare polemica e senza addossare le colpe ad altri. Lo faccia e basta.

Ora che la citt ha una guida qualificata e autorevole, nata dal consenso popolare, che non si perda tempo e si portino avanti gli interessi dei crotonesi Per davvero. E senza perdere tempo. Partendo dalla difesa della nostra casa comune. Il nostro territorio. Territorio che dobbiamo difendere e salvaguardare per valorizzarlo e renderlo pi produttivo rispetto al passato e mantenerlo integro per farlo vivere alle generazioni future.

