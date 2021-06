Inter, è il Calha day, le tappe del 1° giorno in nerazzurro: visite ok, a breve la firma

Inter, è il Calha day, le tappe del 1° giorno in nerazzurro: ora l’idoneità, poi la firmaSbarcato ieri sera a Linate, il turco ha completato le visite mediche al Coni. Verso le 1530-16 dsarà in sede per firmare il contratto triennale continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 22 Giugno 2021.

