L’Inter di Inzaghi senza Hakimi e con Calha: ecco come giocherebbe

L’Inter di Inzaghi senza Hakimi e con Calha: ecco come giocherebbeL’ormai quasi ex centrocampista del Milan, Hakan Calhanoglu, è a un passo dal firmare da svincolato con l’Inter. I nerazzurri, però, potrebbero perdere sul mercato Hakimi, tra Psg e Chelsea. Ecco come giocherebbe a quel punto la squadra di Inzaghi continua a leggere su La […]

martedì 22 Giugno 2021.

