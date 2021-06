Lukaku segna, il Belgio non fa sconti: Finlandia, serve un miracolo per andare avanti

La Redazione24

martedì 22 Giugno 2021.

Lukaku segna, il Belgio non fa sconti: Finlandia, serve un miracolo per andare avantiIl gruppo B si chiude con i Diavoli Rossi a punteggio pieno, scandinavi terzi. Danimarca seconda per numero di gol segnati

