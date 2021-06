Saluti e selfie con i tifosi: l’arrivo di Calhanoglu al Coni per l’idoneità

Saluti e selfie con i tifosi: l’arrivo di Calhanoglu al Coni per l’idoneitàHakan Calhanoglu è arrivato al Coni per l’idoneità: le visite mediche dovrebbero durare circa 45 min, poi il ventisettenne turco è atteso nella sede dell’Inter per la firma continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 22 Giugno 2021.

