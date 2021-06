Insigne: “L’Austria non ci fa paura. Jorginho? Lo chiamiamo ‘Il professore’…”

Insigne: "L'Austria non ci fa paura. Jorginho? Lo chiamiamo 'Il professore'"Il numero 10 azzurro: "L'obiettivo è arrivare in finale, non solo superare il girone. Il tiro a giro? Sto studiando alternative…"

La Redazione24

mercoledì 23 Giugno 2021.

