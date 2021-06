Inter, Hakimi a un passo dal Psg: si chiude per 70 milioni

Inter, Hakimi a un passo dal Paris: si chiude per 70 milioniLe società sono al lavoro in queste ore per definire il passaggio dell’esterno marocchino: restano solo da definire i dettagli legati bonus continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 23 Giugno 2021.

