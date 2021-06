L’Italia spaventa l’Europa: tanti ci temono, tutti ci studiano

L’Italia spaventa l’Europa: tanti ci temono, tutti ci studianoPressing totale e classe in mezzo, siamo fra i favoriti. Hamsik: “Nessuno gioca come voi”. E per i bookmaker abbiamo superato il Belgio: ora siamo i secondi favoriti dopo la Francia continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 23 Giugno 2021.

L’Italia spaventa l’Europa: tanti ci temono, tutti ci studianoPressing totale e classe in mezzo, siamo fra i favoriti. Hamsik: “Nessuno gioca come voi”. E per i bookmaker abbiamo superato il Belgio: ora siamo i secondi favoriti dopo la Francia

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA