Lukaku, è sempre più Inter: “Andare al City? Macché, resto qui!”

,

mercoledì 23 Giugno 2021.

Lukaku, è sempre più Inter: “Andare al City? Macché, resto qui!”In una diretta su Twitter con i tifosi, il gigante belga ha ribadito la volontà di proseguire in nerazzurro. E non mancano parole dolci per Conte

