Veltroni: Italia, i segreti della porta blindata. Ma Lukaku non è Yilmaz…

Veltroni: Italia, i segreti della porta blindata. Ma Lukaku non è Yilmaz…Donnarumma non subisce gol da ottobre scorso, ma è un traguardo prodotto da una intera squadra che difende e attacca con molti uomini, come le vere big. Adesso però… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 23 Giugno 2021.

Veltroni: Italia, i segreti della porta blindata. Ma Lukaku non è Yilmaz…Donnarumma non subisce gol da ottobre scorso, ma è un traguardo prodotto da una intera squadra che difende e attacca con molti uomini, come le vere big. Adesso però…

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA