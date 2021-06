Al via il 2° Corso aspiranti cacciatori formati al prelievo selettivo di cinghiale ATC KR1 presso il centro servizi di Cirò

Sono 80 i corsisti provenienti da tutta la provincia, i quali dopo otto giorni di addestramento inizieranno il loro lavoro di selettori in un periodo questo molto delicato per i vigneti a pochi mesi dalla vendemmia

LaRedazione

Cirò,

giovedì 24 Giugno 2021.

Un’iniziativa accolta con favore dal Comune di Cirò – ha dichiarato il sindaco Francesco Paletta- per rendere operative su tutto il territorio provinciale e regionale queste nuove squadre per la selezione al cinghiale che ormai sta diventando un problema di dimensioni assurde. Tale iniziativa mira a rispondere pertanto, in primis, al grave problema del proliferare eccessivo dei cinghiali per la tutela non solo dei viticoltori che in questo momento sono già in ansia a pensare quando maturera’ l’uva ma.anche perché c’è un problema serio di sicurezza sulle strade non solo la notte ormai ma anche nelle ore diurne. Ci auguriamo prosegue il primo cittadino- che questi nuovi selettori, che sono dei volontari che utilizzano risorse proprie, siano anche da stimolo a tutti i cacciatori per una sana collaborazione nel rispetto dei ruoli ma soprattutto dei tanti agricoltori che quotidianamente devono combattere il fenomeno. Infine- insieme ai nuovi strumenti messi in campo dalla Regione e all ‘atc sulle barriere elettrificate, si spera nella riduzione importante dei danni alle colture che ogni anno mettono in crisi l’intero settore agricolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA