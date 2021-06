Al via la 5^ edizione del Neaithosud Festival Rocca di Neto: dopo un anno di stop covid, voglia di ripartire

La Pro Loco di Rocca di Neto con la MARASCO COMUNICAZIONE e CALABRIASONA, si sono trovati subito d’accordo nel fare ripartire la macchina organizzativa del Festival, nel rispetto delle normative vigenti in materia di Covid.

La Redazione

Rocca di Neto,

giovedì 24 Giugno 2021.

Dopo la pausa forzata, causa covid, dello scorso anno, gli organizzatori vogliono approfittare di questo spiraglio di riapertura per ripartire e dare un segnale di speranza a quanti non vedono l’ora di ritornare alla normalità soprattutto alle attività commerciali e nello specifico ai musicisti.

L’incoraggiamento è venuto anche da parte della nuova Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Alfonso Dattolo che non ha avuto esitazioni nell’incoraggiare la ripresa del Festival promettendo il sostegno economico e logistico per la realizzazione dell’evento.

Un’amministrazione giovane che saprà sicuramente dare al Festival quel valore aggiunto che necessita per la visibilità e la promozione del territorio.

Il NEAITHOSUD FESTIVAL nato per dare spazio a giovani musicisti emergenti nel panorama etno/folk calabrese, anche quest’anno vuole dare l’opportunità a giovani talentuosi di questo genere musicale l’opportunità di esibirsi su un importante palcoscenico con la presenza delle telecamere di VIDEOCALABRIA, partner della manifestazione fin dalla prima edizione.

I concorrenti avranno, inoltre, l’opportunità di farsi ascoltare da una giuria di esperti ed addetti ai lavori che sapranno dare, sicuramente, dei buoni consigli ai partecipanti.

Al vincitore, come negli anni passati, sarà data la possibilità di pubblicare un lavoro discografico con CALABRIASONA, oltre ad un contratto lavorativo per la prossima tournè 2021/2022 con MARASCO COMUNICAZIONE.

Sono partite le iscrizioni per le selezioni dei 4 gruppi che si esibiranno la sera del 4 Agosto a Rocca di Neto .

I 2 gruppi finalisti saranno ammessi alla serata finale del 5 agosto.

Ai gruppi partecipanti sarà data la possibilità di esibirsi in un tempo di 30 minuti a gruppo.

Il bando è reperibile presso la segreteria del festival scrivendo una mail a :

rmarasco@marascocomunicazione.com o telefonando al n. 338 6622510 oppure contattando la stessa Pro Loco di Rocca di Neto sulla pagina Facebook dell’Associazione.

Le iscrizioni devono pervenire entro il 15 luglio 2021 e saranno ammessi a partecipare 4 gruppi.

Intanto il Direttore artistico del Festival, Raffaele Marasco, sta lavorando, insieme agli organizzatori, al programma completo dell’evento che prevede la presenza di ospiti e presentatori di alto profilo artistico.

Non mancheranno, anche in questa edizione, gli stand artigianali, per dare modo agli artigiani locali, dei vari settori, di ricominciare e fare conoscere i loro prodotti.

Non resta che incrociare le dita e dare appuntamento il 4 e 5 agosto 2021 a Rocca di Neto piazza Giovanni Paolo II per ricominciare in MUSICA.

© RIPRODUZIONE RISERVATA