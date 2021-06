Azzurri, niente allenamento a Wembley: il prato non va “sovraccaricato”

La Redazione24

,

giovedì 24 Giugno 2021.

Azzurri, niente allenamento a Wembley: il prato non va “sovraccaricato”L’Italia e l’Austria avrebbero dovuto sostenere la rifinitura della vigilia degli ottavi nell’impianto della partita, ma il manto erboso non è in buone condizioni

