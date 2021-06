Il trionfo sull’Austria “delle Meraviglie” nel ‘34: quando Pozzo disse no al Duce

Il trionfo sull’Austria “delle Meraviglie” nel ‘34: quando Pozzo disse no al DuceSemifinale a San Siro, precedenti sfavorevoli agli azzurri. Dopo il gol del vantaggio di Guaita da Roma arriva l’ordine: “Difendersi, ma senza mostrare paura”. Il c.t. invece non si chiude a riccio e trionfa. Una settimana dopo arriverà il successo in finale sulla […]

La Redazione24

,

giovedì 24 Giugno 2021.

Il trionfo sull’Austria “delle Meraviglie” nel ‘34: quando Pozzo disse no al DuceSemifinale a San Siro, precedenti sfavorevoli agli azzurri. Dopo il gol del vantaggio di Guaita da Roma arriva l’ordine: “Difendersi, ma senza mostrare paura”. Il c.t. invece non si chiude a riccio e trionfa. Una settimana dopo arriverà il successo in finale sulla Cecoslovacchia

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA