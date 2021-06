LIVE Fiorentina, si complica Italiano. In pole ora c’è Fonseca

LIVE Fiorentina, si complica Italiano. In pole ora c’è FonsecaFrenata nella trattativa per il tecnico spezzino: in casa Viola si pensa all’ex Roma. Sullo sfondo c’è Benitez. Spalletti chiede Emerson, Hakimi preferisce Parigi a Londra, Santon verso la risoluzione con la Roma continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 24 Giugno 2021.

