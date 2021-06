Rivoluzione Uefa, ora è ufficiale: abolito il gol che vale doppio in trasferta

La Redazione24

,

giovedì 24 Giugno 2021.

Rivoluzione Uefa, ora è ufficiale: abolito il gol che vale doppio in trasfertaRatifica dell’esecutivo: dalla prossima stagione, nei turni a eliminazione diretta, le reti in casa e trasferta avranno lo stesso valore, anche a parità di punteggio. In caso, si andrà ai supplementari e ai rigori

