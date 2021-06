Coronavirus: 68 casi attivi nel crotonese. 39 nuovi positivi in Calabria, Bollettino completo del 25 giugno

Lo rende noto l’ufficio Sanità della Regione Calabria

La Redazione

Catanzaro,

venerdì 25 Giugno 2021.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 920745 (+2.574).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 68832 (+39) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 209 (18 in reparto, 2 in terapia intensiva, 189 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10035 (9892 guariti, 143 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 5066 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5038 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17907 (17351 guariti, 556 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 68 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 64 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6483 (6383 guariti, 100 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 396 (22 in reparto, 2 in terapia intensiva, 372 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22658 (22325 guariti, 333 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 78 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 75 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5475 (5383 guariti, 92 deceduti).

I soggetti positivi di oggi a Crotone sono 10 di cui 7 migranti.

Il numero dei positivi di Crotone odierni è stato rettificato in quanto n.8 soggetti positivi sono stati trasferiti nel setting Altro / Migranti.

