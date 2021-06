Crucoli, Stagione estiva 2021: Bruno ex presidente consiglio comunale chiede la sospensione lavori a valle della linea ferroviaria

I lavori nel periodo estivo, come buona norma impone, dovrebbero infatti essere sospesi nei luoghi

di villeggiatura che basano parte della loro economia sul turismo

Crucoli,

venerdì 25 Giugno 2021.

In considerazione dell’approssimarsi della stagione estiva, essendo il nostro comune meta di

numerosi turisti e villeggianti, il componente di Sinistra italiana nonchè ex Presidente del Consiglio

Comunale di Crucoli, Nicodemo Bruno, ha fatto pervenire con nota protocollo n.00005439 del

16/06/2021 indirizzata all’Ufficio Tecnico ed alla Commissione Straordinaria, richiesta di

sospensione dei lavori a valle della linea ferroviaria.

riferimento alle aree che comprendono: lungomare Kennedy, via Marina, via Nenni, via Amendola,

piazza Matteotti e zone limitrofi, considerate il cuore pulsante della stagione estiva poich a ridosso

del litorale e popolate da diverse attivit commerciali che basano la loro sussistenza soprattutto

sugli introiti della stagione.

Quest’anno più che mai infatti la stagione estiva rappresenta un volano per rimettere in carreggiata

le numerose attività commerciali che hanno fortemente subito la crisi economica legata

all’emergenza Covid 19. Al fine di garantire le migliori condizioni di permanenza, ospitalità e relax

agli avventori nonch di piena attività lavorativa ai commercianti ci si auspica piena collaborazione

da parte dell’Ente nel considerare tale richiesta.

