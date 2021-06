Le offerte c’erano, vince l’amore per l’Inter: così Ranocchia sceglie ancora Milano

La Redazione24

,

venerdì 25 Giugno 2021.

Le offerte c’erano, vince l’amore per l’Inter: così Ranocchia sceglie ancora MilanoIn scadenza il 30 giugno, l’incontro di ieri tra club e agente è stato decisivo: Andrea resterà almeno per un altro anno. Eppure le proposte dalla Serie A e dall’estero non mancavano…

