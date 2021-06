Mancini: “A Wembley per tornarci. Azzurri in ginocchio? Sono per la libertà”

Mancini: “A Wembley per tornarci. Azzurri in ginocchio? Sono per la libertà”Il c.t. azzurro alla vigilia della sfida con l’Austria: “Giocare qui è meraviglioso, un’esperienza che speriamo di rifare a breve. Ma non possiamo sbagliare nulla. Sulla formazione ho un paio di dubbi” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 26 Giugno 2021.

Mancini: “A Wembley per tornarci. Azzurri in ginocchio? Sono per la libertà”Il c.t. azzurro alla vigilia della sfida con l’Austria: “Giocare qui è meraviglioso, un’esperienza che speriamo di rifare a breve. Ma non possiamo sbagliare nulla. Sulla formazione ho un paio di dubbi”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA