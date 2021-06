Verstappen in pole al GP Stiria: il meglio delle qualifiche

Verstappen in pole al GP Stiria: il meglio delle qualificheNelle qualifiche di Zeltweg Verstappen su Red Bull imprendibile precede le due Mercedes. Ferrari attardate: Leclerc in quarta fila, Sainz 12° eliminato in Q2 continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

sabato 26 Giugno 2021.

