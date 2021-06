Concluso con successo il secondo “Stage Formativo” al Centro Ippico Yeguada De Leo Vincenzo di Cirò Marina

Si è concluso il secondo “Stage Formativo” e la prima “Gara amatoriale” al Centro Ippico A.S.D Yeguada De Leo Vincenzo di Cirò Marina che, si è svolto il 25-26-27 Giugno con il coach Canio Santomauro

La Redazione

Cirò Marina,

domenica 27 Giugno 2021.

“Sono stati dei giorni all’insegna del divertimento per i nostri ragazzi e per i loro genitori, dei giorni alimentati dalla giusta equitazione, da musica e soprattutto dal divertimento” -afferma Vincenzo De Leo- nonché proprietario del centro Ippico.

Nonostante il caldo, i nostri ragazzi hanno lavorato con il meraviglioso Team Santomauro, ora per ora sulla vera equitazione.

L’ultimo giorno si è svolto con una gara, tra le seguenti categorie “Junior” e “Senior” per poi concludere la giornata con le premiazioni e la consegna dei diplomi.

Sono fiero del risultato dei nostri ragazzi, perché il lavoro si vede alla fine -conclude De Leo- e possiamo dire che in questi 3 giorni, abbiamo visto ragazzi e ragazze decise e soprattutto competitivi.

Questo è solo l’inizio di altre tantissime tappe

© RIPRODUZIONE RISERVATA