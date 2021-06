Italia-Austria: prima del fischio d’inizio non si inginocchia nessuno

Italia-Austria: prima del fischio d’inizio non si inginocchia nessunoIl gesto di protesta per la giustizia sociale ha fatto discutere nei giorni precedenti la gara. Alla fine sia gli Azzurri che l’Austria hanno deciso di non inginocchiarsi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 27 Giugno 2021.

Italia-Austria: prima del fischio d’inizio non si inginocchia nessunoIl gesto di protesta per la giustizia sociale ha fatto discutere nei giorni precedenti la gara. Alla fine sia gli Azzurri che l’Austria hanno deciso di non inginocchiarsi

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA