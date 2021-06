Ranieri: “Questa sofferenza servirà nel cammino: ci farà crescere ancora”

La Redazione24

,

domenica 27 Giugno 2021.

Ranieri: “Questa sofferenza servirà nel cammino: ci farà crescere ancora”Il tecnico legge per noi il momento azzurro: “I cambi sono la nostra forza, dimostrano che la squadra ha una base allargata. In Pessina c’è tutto il lavoro di Gasperini all’Atalanta: sono i ragazzi come lui che ti portano lontano”

