Abbiamo avuto carattere, ma ora torniamo al gioco. È la forza di quest’Italia

Abbiamo avuto carattere, ma ora torniamo al gioco. È la forza di quest’ItaliaMancini ha cambiato al momento giusto gli uomini stanchi, saprà capire che cosa non ha funzionato contro l’Austria e rimetterà in campo lo splendido collettivo visto in questo Europeo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 28 Giugno 2021.

Abbiamo avuto carattere, ma ora torniamo al gioco. È la forza di quest’ItaliaMancini ha cambiato al momento giusto gli uomini stanchi, saprà capire che cosa non ha funzionato contro l’Austria e rimetterà in campo lo splendido collettivo visto in questo Europeo

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA