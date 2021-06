Belgio verso l’Italia: preoccupano gli infortuni di De Bruyne e Hazard

De Bruyne caviglia k.o., problemi muscolari per Hazard: in forte dubbio per l’ItaliaToccato duro da Palhinha, il centrocampista del City è uscito a inizio del secondo tempo. Da valutare anche il trequartista. Martinez: “Non so se avremo Eden contro l’Italia” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 28 Giugno 2021.

