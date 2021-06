Decide Thorgan Hazard: CR7 e il Portogallo a casa, per l’Italia c’è il Belgio di Lukaku

Decide Thorgan Hazard: CR7 e il Portogallo a casa, per l’Italia c’è il Belgio di LukakuDecide un gran tiro da fuori dell’esterno in chiusura di primo tempo. Gran finale dei portoghesi: Diogo Jota spreca, poi palo di Guerreiro. De Bruyne uscito per infortunio, salterà gli azzurri? continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 28 Giugno 2021.

