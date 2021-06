L’Amministrazione comunale di Cirò Marina avvia la riqualificazione della Fontana del Principe

A renderlo noto è l’Assessore ai Beni Culturali, Virginia Marasco

La Redazione

Cirò Marina,

lunedì 28 Giugno 2021.

Siamo fieri di annunciare che è partito un primo step per la riqualificazione della Fontana del Principe. Il sindaco Sergio Ferrari, l’Assessore Enza Crogliano e la sottoscritta Virginia Marasco in qualità di Assessore Beni Culturali insieme all’amministrazione tutta, danno giusta importanza a questo monumento!!!

Da anni ormai abbandonata, in un’area interdetta al pubblico e avvolta dall’incuria era sacrosanto intervenire e RIPARTIAMO da qui: un processo di rivalutazione, valorizzazione e fruizione della stessa.

Una fontana ottocentesca a specchio, con tre archi sui quali è apposta una lastra di marmo, contenente lo stemma dei nobili signo­ri Spinelli.

Si staglia nel fondo dell’Alice: è una costruzione a mattoni in stile grottesco, stuccata e abbellita con pietra lavica, conchiglie vere, mosaici e altri elementi decorativi. Il monumento resta un simbolo della ricchezza nobiliare locale dei primi dell’800, ed è uno dei monumenti più preziosi di Cirò Marina.

DA QUI A POCHI MESI VEDREMO LA FONTANA IN TUTTO IL SUO SPLENDORE!!

© RIPRODUZIONE RISERVATA