L’Appello di Caterina Semerano alle istituzioni: “chiedo l’apertura dello sportello per il randagismo nell’Asp di Crotone”

Caterina, fa appello tramite la sua pagine facebook al Presidente della Regione Spirli e ai Dirigenti dell’Asp di Crotone

La Redazione

Cirò Marina,

lunedì 28 Giugno 2021.

Caterina Semerano presidente dell’associazione adozioni Oasi Argo, volontaria da tempo nel territorio calabrese, presta il suo operato con dedizione, passione e tanto amore, recuperando, assistendo e prestando le cure non solo ai randagi del proprio paese, Cirò Marina, ma anche a coloro che si trovano in località limitrofe e in zone molto spesso inaccessibili.

Caterina, fa appello tramite la sua pagine facebook al Presidente della Regione Spirli e ai Dirigenti dell’Asp di Crotone:

“Siamo a chiedere, visto l’emergenza randagismo della provincia di Crotone, un Ufficio preposto per il Randagismo, che si occupa della gestione dell’anagrafe canina, delle cessioni dei cani di proprietà e adottati, dei passaporti con relativo traces ove dovuto.

Richiediamo anche l’apertura dell ambulatorio sanitario di Crotone per effettuare sterilizzazione e microchippature oltre che varie profilassi sanitarie ai randagi“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA