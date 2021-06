Martinez ci crede: “Gli Europei di De Bruyne e Eden Hazard non sono finiti”

La Redazione24

,

lunedì 28 Giugno 2021.

Martinez ci crede: “Gli Europei di De Bruyne e Eden Hazard non sono finiti””Abbiamo poco tempo a disposizione – ha detto il c.t. belga -, ma lavoreremo per recuperarli per la partita contro l’Italia, al 50% ci saranno. Gli Azzurri? Avversari forti nel possesso palla e in contropiede ma gestibili”

