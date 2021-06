Raccolta firme per la giusta ripartizione del “Recovery Fund” organizzata dal Circolo Equità Territoriale di Cirò Marina

A darne notizia, Francesca Gallello, referente del circolo che invita tutta la popolazione ad andare a firmare

La Redazione

Cirò Marina,

lunedì 28 Giugno 2021.

Nel suo comunicato diffuso, parla dell’incontro avvenuto a Roma tra il Premier Draghi e la Presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen, la quale ha confermato l’appoggio totale della Ue e che l’Italia diventi motore di crescita della Ue; “Spendere tutto, bene e con onestà” ha ribadito il Premier Draghi.Peccato, dice la Gallello, che in questo “spendere bene e con onestà”, la disonestà è già evidente e con mancanza di rispetto, come sempre verso il Sud. L’Ue è stata chiara, è necessario che l’Italia riparti, ma questa ripartenza deve avvenire risanando e ricostruendo il Sud, senza il quale, è l’Italia stessa che non può ripartire. Inutile ripetere quant’è ingiusta questa Italia verso il Sud, da sempre. “Equità Territoriale, che è da mesi impegnata con una petizione a riguardo, cioè spendere bene significa dare la possibilità al Sud di risollevarsi, punto fermo nel pensiero dell’Ue, sta raccogliendo firme in diversi Comuni del Sud con banchetti e manifestazioni, per cercare, fino all’ultimo respiro, fino all’ultimo giorno possibile, di convincere chi di dovere, a dare al Sud quanto spetta e non l’accontentino, il Sud non vuole elemosine e non ne accetta, il Sud vuole giustizia, il Sud vuole equità della ripartizione del Recovery Fund. Da qui l’invito alla cittadinanza di recarsi Venerdì 2 luglio, sul lungomare direzione porto, alle spalle della chiesa patronale, dove il Circolo di Equità Territoriale di Cirò Marina, sarà presente, dalle ore 19:00 alle ore 21:00, con il suo banchetto per raccogliere quanto più firme possibile. Invitiamo tutti a firmare per l’ennesima ingiustizia verso il nostro amato Sud.

