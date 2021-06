Rocca di Neto: anziano privo di sensi rinvenuto in un dirupo, soccorso dai Carabinieri

Intervenuti i Carabinieri della Stazione di Scandale

La Redazione

Rocca di Neto,

lunedì 28 Giugno 2021.

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Scandale sono intervenuti nel comune di Rocca di Neto, in quanto il nipote di un 77enne, allarmato dal mancato rientro a casa dell’anziano, era andato a cercarlo rinvenendo l’autovettura del parente in un appezzamento di terreno di sua proprietà. L’assenza dell’uomo nei pressi del veicolo ha destato preoccupazione ed ha fatto scattare le ricerche dei carabinieri, apparse subito difficoltose per l’estensione e la conformazione del terreno e la fitta vegetazione.

Dopo poco più di un’ora e nonostante il buio, in prossimità di un albero, i militari hanno rinvenuto dapprima un cesto di frutta e una stampella, successivamente, scendendo in un dirupo di circa due metri e mezzo, l’anziano signore privo di sensi.

Una volta recuperato dai Vigili del Fuoco, l’anziano signore è stato affidato, per le cure del caso, a personale sanitario del servizio 118 che hanno provveduto a trasportarlo presso l’ospedale civile di Crotone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA