Ronaldo e la fascia buttata a terra, poi l’abbraccio con Lukaku

La Redazione24

,

lunedì 28 Giugno 2021.

Ronaldo e la fascia buttata a terra, poi l’abbraccio con LukakuUna delle notti più amare in nazionale per Cristiano Ronaldo. Il Portogallo esce dall’Europeo per mano del Belgio e CR7 scarica la sua frustrazione prima di ricevere l’abbraccio di Romelu Lukaku.

