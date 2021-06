AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA CALABRIA – CONCORSO (scad. 14 luglio 2021)

Selezione pubblica, per titoli ed esame orale, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo pieno e determinato, per il Centro regionale strategia marina di Crotone. (21E06621) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

La Redazione24

,

martedì 29 Giugno 2021.

(21E06621)

