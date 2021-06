Al via la prima tappa delle mini crociere sulle rotte di Pitagora a Cirò Marina

Continua il lavoro dell’Amministrazione comunale di Cirò Marina per il bene del paese

La Redazione

Cirò Marina,

martedì 29 Giugno 2021.

L’Amministrazione comunale di Cirò Marina, in accordo con il sindaco Sergio Ferrari, l’assessore al turismo Virginia Marasco e la lega navale nella persona del presidente Pasquale Martire si è aperta una via mare di TURISMO velico!!

Dopo vari incontri con il presidente del Club velico di Policoro -afferma l’Assessore Marasco- da ieri è partita la prima tappa (rodaggio) delle mini crociere sulle rotte di Pitagora che, da qui a settembre approderanno nel nostro porto con più imbarcazioni a vela e soste previste due giorni.

A bordo studenti di ogni parte d’Italia. Ospiti della nostra città nella prima tappa da Milano, Bari, Nova Siri, Siena, Policoro, Lecco, Trento.

Ogni 10 giorni un nuovo approdo. Prossima tappa previste due imbarcazioni con 20 ragazzi! Abbiamo fatto visitare il museo con la sempre disponibilità e professionalità dell’associazione Frammenti, tappa al faro, alla chiesa di San Cataldo, al Museo della Lince grazie al maresciallo Baldassarre, Mercati Saraceni, cantina.

Presente per un saluto anche il Rotary Club di Cirò.

