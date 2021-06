Aprilia 2022: Viñales-Espargaro, e Dovi collaudatore. Il futuro che piace a Noale

Aprilia MotoGP: Viñales-Espargaro, e Dovi collaudatore. Il 2022 che piace a Noale Il mercato è ancora apertissimo. Viñales ha lasciato Yamaha, Dovizioso non sa cosa fare e Aprilia ha una grande opportunità per il 2022: un dream team per puntare alla stella più grande di tutte continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 29 Giugno 2021.

Aprilia MotoGP: Viñales-Espargaro, e Dovi collaudatore. Il 2022 che piace a Noale Il mercato è ancora apertissimo. Viñales ha lasciato Yamaha, Dovizioso non sa cosa fare e Aprilia ha una grande opportunità per il 2022: un dream team per puntare alla stella più grande di tutte

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA