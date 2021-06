Dalla Regina alla Merkel: social scatenati per l’eliminazione della Germania

Dalla Regina alla Merkel: social scatenati per l’eliminazione della GermaniaL’Inghilterra batte per 2-0 nella gara degli ottavi di finale degli Europei la Germania e la elimina dalla competizione. Sui social non mancano gli sfottò per i tedeschi. Ecco i meme più divertenti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 29 Giugno 2021.

Dalla Regina alla Merkel: social scatenati per l’eliminazione della GermaniaL’Inghilterra batte per 2-0 nella gara degli ottavi di finale degli Europei la Germania e la elimina dalla competizione. Sui social non mancano gli sfottò per i tedeschi. Ecco i meme più divertenti

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA