L’Avv. Salvatore Rocca (MF Crotone) presenta l’iniziativa: “Una giornata dedicata alla donazione del sangue”

Crotone,

martedì 29 Giugno 2021.

L’Avv. Salvatore Rocca, presidente del Movimento Forense di Crotone annuncia una pregevole iniziativa promossa in sinergia con la SEZIONE AVIS di Crotone e l’università Niccolò Cusano di Crotone del direttore il Dott. Cav. Leonardo Maria Rocca. Il messaggio che vogliamo lanciare come Movimento Forense è semplice: “Nei momenti di crisi, di confusione, dobbiamo dare forza alle strutture di volontariato, quelle spontanee e immediate, che rappresentano, sempre di più, l’unico anello di congiunzione tra il cittadino e lo Stato. Vogliamo dare forza ai corpi intermedi ed essere esempio! Il senso di comunità è qualcosa che deve declinarsi nel quotidiano, altrimenti non ha senso la continua indignazione. Quest’ultima, agli occhi di chi si impegna tutti i giorni, si trasforma in un fastidioso lamento.

Referenti: il Presidente Avv. Salvatore Rocca – cell 3403386909 – mail: avvocatoroccasalvatore@gmail.com oppure al tel. -0962/22895(Presidente Avis Comunale di Crotone Ermelinda Rita Gaetano)

Quango: 3.luglio.2021, dalle 8 alle 11,30.

Dove: Autoemoteca, in Piazza della Resistenza davanti il palazzo del Comune di Crotone.

Come: a digiuno o avendo assunto una leggera colazione, senza latte, e limitata ad un caffè o un te o un succo di frutta e una fetta biscottata. Potrai ricevere a casa, gratuitamente, le analisi.

L’Avv. Rocca, conclude lanciando un appello a donare il sangue, come atto di generosità nei confronti del prossimo.

