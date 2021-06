Tour, capolavoro Cavendish: trionfa in volata a Fougères

La Redazione24

,

martedì 29 Giugno 2021.

Tour, capolavoro Cavendish: trionfa in volata a FougèresIl britannico vince la quarta tappa, la Redon-Fougères. Non vinceva una tappa al Tour da cinque anni. Per lui è la 31esima vittoria di tappa alla Grande Boucle. Van der Poel resta in giallo

