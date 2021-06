L’Uefa non sposta la finale da Londra. Ma gli inglesi non potranno andare a Roma

La Redazione24

,

mercoledì 30 Giugno 2021.

L’Uefa non sposta la finale da Londra. Ma gli inglesi non potranno andare a Roma La variante Delta fa aumentare i contagi nel Regno Unito: il caso è aperto. Il vicepresidente della Commissione Europea, Margaritis Schinas: “Dover disputare tre gare a Londra non è una decisione innocente…”

