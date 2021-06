Presentato il Virtual Tour del Polo museale di Cirò (Lilio-Lacinio- Civiltà contadina)

Una cartolina su Cirò, un biglietto di visita importante per il territorio a costo zero

LaRedazione

Cirò,

mercoledì 30 Giugno 2021.

La presentazione si è svolta nella sala consiliare del comune di Cirò, evento diffuso anche on line accessibile attraverso la piattaforma all’indirizzo www.polomusealediciro.it, organizzato a costo zero grazie all’associazione Vivavisione nelle persone di Massimo Lo Monaco e Margherita Lettieri con la partecipazione straordinaria del presidente onorario dei musei di Cirò Francesco Vizza, il quale ha arricchito le stanze virtuali con oltre 19 mila foto e della presenza di libri rari e non diffusi in rete sulla figura straordinaria di Luigi Lilio e Giano Lacinio. A fare da padrone di casa il sindaco Francesco Paletta, il delegato alla cultura al comune di Cirò Francesco Mussuto. Si tratta di una passeggiata culturale attraverso la conoscenza dei luoghi, dell’antico borgo, passando per i musei i quali, grazie alla maestria dell’associazione Vivavisione e del ricercatore Francesco Vizza, Il virtual tour porta il turista ad entrare in alcune stanze dalla realtà aumentata che contiene documenti rari che non trovi in rete, come in una vera biblioteca, dove i testi possono essere sfogliati e approfonditi. “E’ una iniziativa eccellente una grande iniziativa, frutto del lavoro di tanti mesi” ha detto il sindaco- che da valore alla cultura del nostro territorio, e di questo ha detto- devo ringraziare il ricercatore e studioso di Lilio, Francesco Vizza per il ruolo che ha avuto nella cultura cirotana e l’associazione Vivavisione per questo originale virtual tour che si tramuterà in un incremento di turismo culturale, ma anche in un percorso didattico più diretto verso una popolazione internazionale. La figura di Lilio, prosegue Paletta- oggi è stata rilanciata grazie anche all’interessamento della Regione con l’istituzione della giornata regionale del calendario, il cui interesse prosegue oggi grazie all’assessore alla cultura Sandra Savaglio per l’impegno che ha sulla cultura di Cirò e su Lilio. Per questa estate grazie ai fondi Por Calabria2014/20 arriveranno trenta mila euro per la cultura, grazie al quale organizzeremo nei giorni 16-17-18 agosto eventi culturali dedicati a Lilio come la rappresentazione della Biccherna in abiti d’epoca prevista per il 18 organizzata dall’attore teatrale Domenico Madera. ”La conoscenza non deve rimanere solo nel posto ma deve andare fuori a livello internazionale” -ha detto nel suo intervento l’assessore Mussuto– stiamo pensando inoltre di creare una fondazione di Lilio e alla realizzazione nel castello una volta restaurato, delle stanze dedicate non solo a Lilio ma anche ad altri personaggi culturali come Giano Lacinio e GianTeseo Casoppero. “Si tratta di una vera biblioteca digitalizzata dove l’utente può esplorare tutti i documenti originali oltre al museo e al paesaggio”- ha detto Lo Monaco dell’associazione Vivavisione che ha ottenuto per due anni la gestione delle attività di animazione e promozionale del patrimonio storico e culturale dell’antico borgo. “E’ un progetto che nasce per dare visibilità a Cirò attraverso la cultura in tutto il mondo, per suscitare interesse e curiosità nelle persone tale da farli avvicinare al palazzo dei musei di Cirò e creare turismo culturale sul posto”- ha detto Lettieri nel presentare il virtual. “ Si tratta di un progetto a costo zero – è un atto d’amore mio e dell’associazione per il territorio”- ha detto nel suo intervento Francesco Vizza. La tecnologia oggi- prosegue Vizza- è un mezzo importante per avvicinare le persone alla cultura, unendo tecnologia e tradizione. Abbiamo arricchito il museo di stanze con la realtà aumentata, arricchiti di libri rari del 500 e altri rinvenuti nelle diverse biblioteche nazionali ed internazionali, dove l’utente può approfondire ad asempio la bolla papale di Papa Gregorio tredicesimo, il primo calendario lunare, le 29 tavole, oppure le preziose tavole arricchite di Giano Lacinio. Siamo riusciti a togliere dall’obblio le figure di Lilio e Lacinio, anche se conclude Vizza- abbiamo intenzione di arricchire il museo di altri personaggi culturali di Cirò.

