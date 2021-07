Giannis, il ginocchio non è rotto. Ma quanto tempo starà fuori?

Giannis infortunato: il ginocchio non è rotto. Ma quanto tempo starà fuori?Il greco non ha danni strutturali all’articolazione. Potrebbe non bastare per vederlo in campo in gara-5. Coach Bud: “Poteva andargli peggio: decideremo insieme se farlo giocare o no” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 01 Luglio 2021.

Giannis infortunato: il ginocchio non è rotto. Ma quanto tempo starà fuori?Il greco non ha danni strutturali all’articolazione. Potrebbe non bastare per vederlo in campo in gara-5. Coach Bud: “Poteva andargli peggio: decideremo insieme se farlo giocare o no”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA