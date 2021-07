In fiamme furgoncino con bombole gas sulla SS106 a Steccato di Cutro, intervenuti i Vigili del Fuoco

Nella serata di ieri alle 23:17 una telefonata giunta alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando Provinciale di Crotone segnalava una vettura Fiat Fiorino in fiamme sulla statale 106 a Steccato di Cutro

Cutro,

giovedì 01 Luglio 2021.

Arrivati sul posto insieme alla squadra vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina si constatava che avvolta dalle fiamme era una Fiat Fiorino adibito al trasporto di bombole gpl la stessa, quasi completamente distrutta dall’esplosione di qualche bombola che era all’interno.

Gli uomini dei vigili del fuoco con le dovute distanze di sicurezza raffreddavano il mezzo coinvolto che all’interno aveva ancora un cospicuo numero di bombole.

Il forte calore causato dalle fiamme provocava continue esplosioni a catena, proiettando pezzi di metallo sulla su tutta la zona circostante causando danni alla facciata della casa ed arredamenti esterni.

Per il pericolo creato dalle esplosioni delle bombole di gpl, veniva chiusa al traffico la statale ss106 in entrambi le direzioni.

Ultimate le non facili operazioni di spegnimento e di bonifica, dopo accurata verifica si notava che le bombole coinvolte avevano il volantino di erogazione aperto, lo stesso proprietario di Cutro, dichiarava che erano state lasciate integre con relativo sigillo, lasciando così intendere le origini dolose, visto anche l’effrazione del deposito.

Per altri rilievi del caso sul posto anche i carabinieri.

