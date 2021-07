La richiesta della Serie A: “Stadi aperti col green pass”. Ritirata la proposta “spezzatino”

La Redazione24

,

giovedì 01 Luglio 2021.

La richiesta della Serie A: “Stadi aperti col green pass”. Ritirata la proposta “spezzatino”I club: “Perdite per 1,2 miliardi, lo Stato ci dica come far tornare i tifosi”. E per ogni giornata restano 8 fasce orarie

