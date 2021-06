Maxi aumento di capitale e via all’era Arrivabene: ecco il nuovo management della Juve

La Redazione24

giovedì 01 Luglio 2021.

Maxi aumento di capitale e via all’era Arrivabene: ecco il nuovo management della JuveAnnunciata la nomina formale insieme a un aumento di capitale di 400 milioni. Alle 14.30 con Agnelli la presentazione della struttura dirigenziale. Da Arrivabene a Storari, ecco tutte le new entry e le promozioni. E Allegri non avrà un ruolo confinato alla panchina

