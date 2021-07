Zanardi, parla la moglie: “Alex comunica con noi, ma non riesce a parlare”

La Redazione24

,

giovedì 01 Luglio 2021.

Zanardi, parla la moglie: “Alex comunica con noi, ma non riesce a parlare”A un anno di distanza dall’incidente in handbike, la moglie di Alex Zanardi ha rilasciato delle dichiarazioni sulle condizioni dell’ex pilota: “Adesso è in grado di seguire programmi di allenamento fisico e psichico”

