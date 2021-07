Zaniolo: “Mancini è super. E adesso tutti hanno paura dell’Italia”

Zaniolo: “Mancini è super. E adesso tutti hanno paura dell’Italia”Il gioiello della Roma vede la luce dopo l’infortunio e tifa per gli azzurri: “Il Belgio è primo nel ranking Fifa, ma noi abbiamo le armi per batterlo. E io non vedo l’ora di tornare. Che belli i messaggi di Modric e Depay. E poi Ancelotti…” […]

La Redazione24

giovedì 01 Luglio 2021.

