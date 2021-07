Graduatorie ATA terza fascia, l’8 luglio 2021 le provvisorie. Ecco come fare il reclamo

Dieci giorni per produrre reclamo e richiedere la correzione degli errori materiali, poi la pubblicazione delle graduatorie definitive

venerdì 02 Luglio 2021.

Dall’8 luglio la pubblicazione delle graduatorie di terza fascia ATA. Come indicato dall’articolo 8 del DM 50/2021 avverso l’esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento.

Il reclamo -come indicato dal sito orizzontescuola.it- deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali.

Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l’autorità scolastica competente approverà la graduatoria in via definitiva.

Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al solo giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Scarica il modello di reclamo

