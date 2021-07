Kjaer avvisa la Repubblica Ceca: “Questa Danimarca ha ancora fame”

venerdì 02 Luglio 2021.

Kjaer avvisa la Repubblica Ceca: “Questa Danimarca ha ancora fame”Il milanista in vista dell’ottavo di domani: “Avremo l’atteggiamento di sempre”. Il c.t. Hjulmand: “Giocheremo per Eriksen”. Il cui posto in camera, sala pranzo e spogliatoio è rimasto vuoto, non occupato da nessuno

